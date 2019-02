"Oitavos" da Liga dos Campeões sem golos

As duas partidas da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões desta terça-feira terminaram sem qualquer golo marcado.

O Liverpool recebeu o Bayern de Munique, em Anfield Road, mas não foi além do 0-0. Os "reds" alinharam de início com uma dupla de centrais pouco habitual, com Fabinho adaptado à posição e a fazer parceria com Matip, dado que Van Dijk cumpriu suspensão após acumulação de amarelos, e Lovren está afastado por lesão.

Na equipa alemã, Renato Sanches começou a partida no banco, e entrou em jogo aos 88 minutos, para disputar os últimos instantes da partida.

Na outra eliminatória, o Barcelona também não conseguiu ir além do empate a zero em Lyon. O jogo ficou também marcado pelo duelo entre dois portugueses titulares nas equipas: Anthony Lopes, no Lyon, e Nelson Semedo, na equipa catalã.

A segunda mão das duas eliminatórias está marcada para o dia 13 de março.