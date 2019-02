João Sousa qualifica-se para os "oitavos" do ATP 500 do Rio de Janeiro

João Sousa garantiu a presença nos oitavos-de-final do ATP 500 do Rio de Janeiro, no Brasil, ao vencer o argentino Guido Pella.

O tenista luso, atual 40º do "ranking" mundial ATP, venceu o argentino, 46º, por 2-1, com os parciais de 6-4, 3-6 e 6-4, numa partida que durou 2h15m.

Na próxima ronda, João Sousa vai defrontar o norueguês Casper Ruus, atual 135º da hierarquia mundial de ténis. Pedro Sousa está também em prova no torneio, e vai medir forças com o brasileiro Thiago Monteiro, para disputar uma vaga nos "oitavos".