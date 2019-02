As partidas da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa do Benfica e Sporting já têm árbitros definidos, segundo anunciou a UEFA. O Villarreal-Sporting será ajuizado pelo checo Pavel Královec, e o romeno Ovidiu Alin Hategan estará no Estádio da Luz para o Benfica-Galatasaray.

Hategan estará pela terceira vez num jogo das águias, depois de ter ajuizado as vitórias do Benfica por 2-1 em casa do Atlético de Madrid, em 2015/15 na Liga dos Campeões, e no terreno do Bordéus por 3-2, na Liga Europa de 2012/13.

Královec também vai ajuizar o Sporting pela terceira ocasião. O checo esteve na derrota dos leões no terreno do CSKA, no play-off de acesso à Liga dos Campeões em 2015/16, na Rússia, e também no empate caseiro frente ao Heerenveen, na Liga Europa de 2009/2010.

O Villarreal-Sporting arranca às 17h55, no Estádio de La Ceramica, onde o Sporting tenta desfazer a derrota caseira por 1-0. O Benfica recebe o Galatasaray às 20h00, no Estádio da Luz, depois da vitória por 2-1 em Istambul. Os dois jogos terão relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.