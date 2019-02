Cláudio Ramos quer "contrariar o favoritismo" do FC Porto

Cláudio Ramos, guarda-redes do Tondela, quer contrariar o favoritismo do FC Porto para a partida da 23ª jornada da I Liga. Em conferência de imprensa, o internacional português reconhece o poderio dos dragões, apesar do Tondela jogar em casa, no Estádio João Cardoso:

"O FC Porto é sempre um candidato ao título, venham com os jogadores que vierem são sempre favoritos, têm o favoritismo do lado deles, mas nós estamos cá para os contrariar, para fazer um bom jogo. Não estamos preocupados com o FC Porto e com quem vai ou não jogar, estamos é preocupados com nós próprios e isso é o mais importante".

O guardião português, um dos capitães da formação de Pepa, quer um bom resultado contra o FC Porto para apagar da memória a derrota por 2-0 na última jornada da I Liga:

"Foi um resultado que não queríamos, temos a perfeita noção que temos de fazer melhor e que podemos fazer mais do que fizemos no último jogo e temos o Porto em casa para demonstrar isso, para demonstrar que queremos os três pontos e que vamos lutar por isso".

Cláudio Ramos acredita que a equipa pode surpreender o FC Porto, e recorda algumas exibições da temporada. "Este ano já tivemos o melhor Tondela várias vezes, já tivemos contra o Sporting, este jogo com o Moreirense não, mas com o Vitória de Guimarães tivemos um grande jogo, mas já fizemos grandes jogos com outras equipas que não são candidatas ao título".

O Tondela recebe o FC Porto na sexta-feira, às 21h15, no Estádio João Cardoso, partida da 23ª jornada da I Liga, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.