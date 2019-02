Bruno Lage "grato e orgulhoso" com a renovação de contrato

Bruno Lage, treinador do Benfica, mostrou-se "orgulhoso" por ter renovado contrato com as águias até 2023. Em declarações à BTV, o técnico de 40 anos elogia o percurso que realizou, desde os iniciados até à equipa principal:

"É um enorme orgulho e oportunidade de dar continuidade ao que temos desenvolvido nas últimas semanas. É também um enorme orgulho no percurso que fiz, treinei os iniciados, juvenis, juniores, a equipa B e agora estou na equipa principal".

Lage era, até esta quinta-feira, o treinador apenas até ao final da temporada, e viu o seu atual vínculo ser prolongado até 2023, num anúncio feito através de um comunicado enviado pelas águias à CMVM. Apesar da natural satisfação com a renovação, o técnico diz que "nada desvia do trabalho e concentração atual da equipa, para realizar bons jogos coletivos e boas vitórias".

A vontade de praticar futebol ofensivo agrada os adeptos, acredita Bruno Lage. "As pessoas vêem-me como um deles. Quero o mesmo que eles, no fundo, que é uma equipa que jogue bom futebol, sem medo de jogar e que coloque em campo um jogo bonito, atrativo e que vença os jogos".

Elogios a Luís Filipe Vieira

O técnico de 40 anos deixou ainda elogios ao presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, responsável pela chegada do treinador ao clube:

"Tenho uma ligação fantástica, foi com ele que entrei nesta casa. A certa altura, ele disse-me que era importante sair para evoluir, mas sempre com a promessa de voltar quando sentisse uma oportunidade. Isso aconteceu, seis anos depois, e por isso fico muito satisfeito e grato pela oportunidade do presidente".

Sob o seu comando, o Benfica recuperou seis pontos ao FC Porto, estando agora a um ponto da liderança, com um saldo sete vitórias em sete jogos para o campeonato. No total, são 10 vitórias em 11 jogos - a única derrota foi frente ao FC Porto, a contar para as meias-finais da Taça da Liga.