"Não há ninguém melhor que Bruno Lage para liderar o projeto de formação do Benfica"

António Carraça, antigo dirigente do Benfica e responsável pela contratação de Bruno Lage em 2004, acredita que o Benfica tomou a decisão certa em renovar o contrato com o técnico de 40 anos. Em declarações a Bola Branca, Carraça diz que Lage é o homem certo para o cargo:

"Não há melhor treinador do que o Bruno Lage para liderar o projeto de formação do Benfica. Quando arrancámos este projeto em 2004, a visão era esta de potenciar e rentabilizar os jovens da formação do clube".

Carraça era o responsável pela formação do Benfica e contratou Bruno Lage para orientar uma das equipas das camadas jovens por indicação de Jaime Graça, antigo jogador do Benfica, que tinha responsabilidades técnicas na formação do Benfica.

"O Bruno Lage é um profissional estudioso, organizado, ambicioso e com os pés na terra. Está consciente que o futebol é uma atividade intensa e que exige muito trabalho para se chegar a um nível elevado. Merece esta oportunidade, porque mostrou esta capacidade para os desafios", adicionou.

O antigo dirigente das águias acredita que o projeto de formação do Benfica deveria ser exemplo e modelo para outros clubes portugueses. "O futebol do nosso país deveria caminhar neste sentido, de apostar nos grandes ativos do nosso futebol, e desenvolver projetos de rentabilizar bons jovens jogadores e depois vender para o estrangeiro, tendo mais valias que alicercem o projeto".

Lage era, até esta quinta-feira, o treinador apenas até ao final da temporada, e viu o seu atual vínculo ser prolongado até 2023, num anúncio feito através de um comunicado enviado pelas águias à CMVM.

Sob o seu comando, o Benfica recuperou seis pontos ao FC Porto, estando agora a um ponto da liderança, com um saldo sete vitórias em sete jogos para o campeonato. No total, são 10 vitórias em 11 jogos - a única derrota foi frente ao FC Porto, a contar para as meias-finais da Taça da Liga.