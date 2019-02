FC Porto multado pela FIFA devido à influência de fundos

A FIFA multou o FC Porto, esta terça-feira, em 50 mil francos suíços, cerca de 44 mil euros, por ter permitido a influências de fundo de investimentos e por "não ter fornecido dados corretos" em relação à transferência de um jogador.

Em comunicado, o órgão que tutela o futebol mundial explicou os motivos da sanção aplicada: "O Comité Disciplinar descobriu que o clube violou a alíneia 1 do artigo 18º do Regulamento sobre o Status e Transferência de Jogadores, ao ter realizado contratos que permitiram que uma terceira parte influenciasse a autonomia e independência do clube em assuntos relacionados com a transferência".

Para além da acusação do chamado "third party", o FC Porto foi ainda culpado de não ter fornecido informação correta ao "Transfer Matching System", plataforma da FIFA que regista todas as transferências, em relação à transferência de um jogador:

"O FC Porto foi culpado pela violação do da alínea 2 do artigo 4º, do Anexo 3 do Regulamento sobre o Status e Transferência de Jogadores, por não fornecer dados corretos ao TMS em relação à transferência de um jogador".

A multa dá como concluída um processo de investigação instaurado pela FIFA e pelo TMS. O clube português foi notificado esta terça-feira.