França reconhece luta de "sabres de luz" como desporto oficial

“Está cada vez mais difícil de [persuadi-los] a fazer um desporto que não envolva sair do sofá. É por isso que estamos a tentar criar um vínculo entre nossa disciplina e as tecnologias modernas”, explica.

“Com os jovens dos dias de hoje, o sedentarismo é, efectivamente, um problema de saúde. Os jovens não fazem nenhum desporto e apenas fazem exercícios com os dedos”, disse à Associated Press a secretária da Federação, Serge Aubailly.

Assim, para além das tradicionais categorias de esgrima - sabre, florete e espada - a federação que regula a modalidade em França vai reconhecer uma quarta categoria: a luta com espadas inspiradas no universo de Star Wars. O reconhecimento vai ao ponto de a federação estar a oferecer um espaço para as primeiras competições.

A Federação Francesa de Esgrima anunciou que vai passar a reconhecer as lutas com "sabres de luz" - a icónica arma da saga “Start Wars”, de George Lucas - como um desporto de competição.

Nos cinemas, um destes sabres de luz utilizados por "Jedi" e "Sith Lord" tem mais de um metro e é feito de energia que consegue destruir quase tudo, sendo apenas bloqueado por outro sabre da mesma natureza.

A tecnologia ainda não nos levou a tal ponto e, por isso, em França, as lutas vão ser feitas com armas de plástico que poderão ter um conjunto de sensores para emitir o característico som.

Se está mesmo interessado em participar nestes duelos luminosos, ficam as regras: as lutas têm três minutos e os atiradores usam protetores corporais, tal como já acontece nas outras categorias da esgrima. Para ganhar, um dos atiradores tem de atingir 15 pontos.

E porque, já como acontece no cinema, o principal foco de atração é a beleza do espetáculo acrobático, as batalhas com sabres de luz vão ter algumas regras adicionais, como o facto de a ponta da espada precisar de partir de uma posição de atrás das costas do atleta para que o ponto seja válido. O grande objectivo é obrigar a maiores movimentos de "varredura", ao contrário do que acontece nas outras categorias de esgrima, que são caracterizadas por movimentos mais rápidos da arma.