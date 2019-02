Benfica pede controlo antidoping nos próprios jogos e nos do FC Porto

O Benfica pede que haja controlo antidoping antes e depois de todos os jogos da própria equipa e do FC Porto, até ao final do campeonato.

Na newsletter que publica no seu site oficial, o Benfica afirma que faz este "apelo e desafio" à Autoridade Antidopagem de Portugal (ADOP) no sentido de haver "a maior transparência possível" na competição.

"Seria recomendável que, daqui até ao final do campeonato, a ADOP pudesse realizar controlo antidoping antes e depois de todos os jogos em que participassem o Benfica e o FC Porto", escreve o clube.

O Benfica está no segundo lugar do campeonato, com 53 pontos, a um do FC Porto, quando falta apenas uma jornada para o clássico que ambos disputarão no Estádio do Dragão, na jornada 24, a 3 de março.