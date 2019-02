ACP. Saída do presidente da Metro do Porto não pode adiar novas linhas

A Associação Comercial do Porto (ACP) receia que saída de Jorge Delgado para o Governo justifique adiamento de novas linhas do Metro do Porto.

Jorge Delgado, que presidia o Conselho de Administração da Metro do Porto, tomou posse como Secretário de Estado das Infraestruturas.

Em comunicado, a Associação diz que a entrada do Presidente da Metro no Governo "não pode ser desculpa para adiar obras".

A instituição exige que "o Governo dê sinais de investimento no Metro do Porto e que avance a curto prazo com os concursos públicos para a construção das novas linhas, orçamentadas em mais de 300 milhões de euros".

A Associação Comercial do Porto lembra que o Metro do Porto "tem atualmente previsto a construção das novas linhas - Linha Rosa, no Porto, e Linha Amarela, em Gaia - e que os concursos para estas duas importantes obras estão prontos a arrancar".

Na sua nota, a ACP afirma que "é fundamental para o desenvolvimento económico e para a melhoria da qualidade de vida no Porto e na área metropolitana" o investimento no alargamento da rede do Metro do Porto, que "já se encontra saturada e incapaz de incorporar os aumentos da procura".

Para Nuno Botelho, o Presidente da Associação Comercial do Porto, existem "razões para temer que, à semelhança de tantos e tão variados anúncios em que este Governo é prodigo, também a expansão do Metro não passe de uma obra de papel".

Botelho receia "muito que o Governo utilize a saída do Presidente da empresa como argumento para justificar que as novas linhas do Metro continuem eternamente adiadas".

Neste contexto, a ACP defende que "o Governo deve rapidamente nomear um novo Conselho de Administração para a Metro do Porto, dando continuidade ao imenso trabalho desenvolvido e garantindo que os concursos para as obras das novas linhas avançam no muito curto prazo".