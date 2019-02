Sporting arranca preparação para a Liga Europa com titulares no ginásio

O Sporting arrancou, esta terça-feira, a preparação para a visita ao Villarreal, a contar para a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Os jogadores que foram titulares na vitória frente ao Sporting de Braga, na 22.ª jornada do campeonato, à exceção de Renan Ribeiro, fizeram trabalho de recuperação no ginásio. O guarda-redes trabalhou sem limitações, tal como o resto do plantel. O lateral Thierry Correia, da equipa de sub-23, juntou-se aos trabalhos da equipa principal.

No boletim clínico do Sporting, continuam a constar os nomes de Rodrigo Battaglia e Bruno Gaspar, que realizaram tratamento e recuperação às respetivas lesões. Mathieu continua a cumprir um plano específico de reabilitação, devido a descompensação muscular.

A conferência de imprensa de Marcel Keizer, de antevisão ao jogo da Liga Europa, está marcada para quarta-feira, às 17h30. O Villarreal-Sporting, que terá apito inicial na quinta-feira, às 17h55, no Estádio La Cerámica, tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.