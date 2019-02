António Conceição deixa Cluj, Peseiro pode ser o sucessor

O Cluj anunciou, esta terça-feira, a rescisão amigável de contrato com o treinador português António Conceição.

Conceição não resistiu aos recentes maus resultados: apesar de liderar o campeonato da Roménia, nos últimos três jogos do campeonato, o Cluj somou dois empates e uma derrota, permitindo a aproximação do Craiova, que agora está a apenas três pontos do topo da tabela.

Toni Conceição era, já, o segundo treinador do Cluj, esta época, tendo sucedido, no cargo, ao romeno Edward Iordanescu. O treinador da equipa B, Alin Minteuan, assumirá o comando da equipa de forma interina.

O Cluj já está à procura de treinador. Segundo a imprensa local, José Peseiro é um dos nomes falados para treinar o campeão romeno.