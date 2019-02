Benfica renova contrato com Bruno Lage até 2023

O Benfica anunciou a renovação de contrato com Bruno Lage até 2023, esta terça-feira.

Em comunicado à CMVM, o clube da Luz anunciou a renovação com o treinador, de 42 anos, "mantendo o seu vínculo contratual até 30 de junho de 2023". O contrato de Bruno Lage é válido por quatro épocas.

Bruno Lage começou como treinador interino, promovido da equipa B, após a saída de Rui Vitória. Contudo, após um arranque de sucesso, com quatro jogos sempre a vencer, foi promovido a treinador definitivo.

Sob o seu comando, o Benfica recuperou seis pontos ao FC Porto, estando agora a um ponto da liderança, com um saldo sete vitórias em sete jogos para o campeonato. No total, são 10 vitórias em 11 jogos - a única derrota foi frente ao FC Porto, a contar para as meias-finais da Taça da Liga.

[notícia atualizada às 13h28]