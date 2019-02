Rui Águas aprova novo contrato para Bruno Lage

Rui Águas considera que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, "tomou a opção correta" ao renovar o contrato de Bruno Lage.

O antigo avançado do Benfica aponta que Vieira está a dar um sinal de que há outros treinadores "que podem fazer evoluir" o futebol português.

Em entrevista a Bola Branca, Rui Águas, atual selecionador de Cabo Verde, descortina, no momento atual do Benfica, uma equipa "muito confiante", que está a aproveitar a "atmosfera positiva" a nível mental.



"Riscos" com a juventude podem ser repetidos



O Benfica volta a competir na Liga Europa, na quinta-feira, com a receção ao Galatasaray, para a primeira mão dos 16 avos de final.

Rui Águas vê um Benfica "mais forte" que o Galatasaray. Bruno Lage "correu riscos" na primeira mão, com a alteração da equipa e aposta em seis jogadores da formação. Algo que correu bem, com a vitória por 2-1, em Istambul, e que o treinador "poderá repetir" na quinta-feira.

O antigo avançado do Benfica aborda, também, as próximas jornadas do campeonato. Na segunda-feira, os encarnados jogam na Luz, com o Desportivo de Chaves, sem Ferro, que está castigado. Jardel e Conti estão em dúvida. Rui Águas aposta na utilização de Samaris a central.

Quanto ao FC Porto-Benfica, marcado para 3 de março, Rui Águas entende que "não será decisivo para o desfecho do campeonato" se as equipas entrarem em campo distanciadas por um ponto. O antigo avançado atribui, apenas, "confiança acrescida" à equipa que vencer.