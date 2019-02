"Sporting pode encaixar valor histórico com Bruno Fernandes"

Delfim, antigo médio do Sporting, acredita que o clube faz bem em reconhecer o trabalho de Bruno Fernandes com a renovação de contrato. Porém, faça-se mais cedo ou mais tarde, a saída do médio é inevitável.

Em entrevista a Bola Branca, Delfim salienta que "a vontade do Sporting de valorizar ainda mais as condições do Bruno Fernandes tem a ver com o interesse de grandes clubes no jogador" e é forma de "salvaguardar a pérola" da equipa. Ainda assim, a venda avizinha-se e Delfim diz mesmo que o Sporting somará "um valor histórico" com o médio português:

"É inevitável que um jogador com esta qualidade, mais cedo ou mais tarde, tenha de sair. O Sporting tem um orçamento que não deve ser ultrapassado. Mantendo-se neste patamar, Bruno Fernandes receberá boas propostas para sair e o Sporting pode encaixar um valor histórico."

Para Delfim, que foi campeão no Sporting em 2000, Bruno Fernandes é, neste momento, um dos "melhores jogadores da Europa".

Já sobre Nani, Delfim considera que o extremo não estava a fazer a diferença no Sporting, como faz, por exemplo, Bruno Fernandes. O antigo médio dos leões entende que a proposta do Orlando City, dos Estados Unidos, acabou por satisfazer o jogador e o Sporting.



"Entidade patronal e jogador chegaram a consenso. O Nani não é um jogador barato. Acrescenta mas não faz a diferença, como faz o Bruno. Assim, criaram-se condições para minimizar custos e abrir portas a um projeto que o jogador tinha em mente. É um jogador à Sporting e muito querido pelos adeptos", conclui Delfim, em entrevista a Bola Branca.