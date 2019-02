Sporting inicia processo de renovação com Bruno Fernandes

O Sporting iniciou o processo de renovação de contrato com Bruno Fernandes, ao que Bola Branca apurou.

Os leões já estabeleceram os primeiros contactos para abrir negociações com o médio, que com a saída de Nani passou a ser o capitão. Com o início deste processo negocial, o Sporting quer reconhecer o trabalho de Bruno Fernandes, com um vencimento compatível com tudo o que tem dado ao clube: profissionalismo, qualidade do futebol e liderança.

Bruno Fernandes está a realizar uma grande temporada, em termos pessoais, pela qualidade exibicional e pelos golos marcados. Esta época, tem 24 golos marcados em 38 jogos. No campeonato, já apontou 11.

Depois de ter rescindido contrato devido aos acontecimentos de maio, registados na academia de Alcochete, Bruno Fernandes foi resgatado, em julho, por Sousa Cintra, que lhe ofereceu um contrato válido por cinco épocas, com cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Valores que refletiam a importância do internacional português, de 24 anos, na equipa e que Bola Branca sabe que o Sporting pretende reforçar.