Bruno Marinho feliz por fazer história na Arábia Saudita

Bruno Marinho não esconde o orgulho por fazer história na Arábia Saudita. O treinador português foi campeão de sub-19 pelo Al Faisaly.

O ex-treinador do Salgueiros, de 38 anos, fez a festa a três jornadas do fim, dando ao clube o primeiro título nacional de sub-19.

"É o primeiro título da história do clube nessa categoria e que há muito o Al Faisaly procurava e desejava. É histórico e bom poder inscrever o meu nome no futebol saudita. Está a ser uma experiência muito boa e é também positivo para o futebol português e para a nossa classe de treinadores", afirma o técnico, em entrevista a Bola Branca.

Marinho tem mais um ano de contrato com o Al Faisaly e os dirigentes sauditas "querem que continue". Mas o futuro ainda está em aberto:

"Vamos conversar e ver qual o melhor caminho para mim e para o clube. No futebol, nunca se sabe o pode acontecer. Pode aparecer alguma proposta e, nessa altura, será avaliado o que é melhor para o meu futuro, para poder continuar a crescer como treinador e como pessoa."



A torcer por Jorge Jesus e Rui Vitória



De Portugal, chegaram a Bruno Marinho felicitações, pelo título de sub-19 conquistado, no entanto, para já, não houve qualquer convite.

Marinho sagrou-se campeão de sub-19 e torce, agora, por Rui Vitória, que está na corrida pelo título sénior da Arábia Saudita, pelo Al Nassr.

O ex-treinador do Benfica está a seis pontos do líder o Al Hilal, que até há pouco tempo era orientado por Jorge Jesus. Se o ex-Benfica e Sporting tivesse continuado, seria campeão, antevê Bruno Marinho.



"Tenho pena que Jorge Jesus tenha saído, porque ele ia inscrever o seu nome e dos treinadores portugueses, porque ia ganhar. Agora, espero que o Rui Vitória ganhe o campeonato, porque é o que está mais perto do primeiro lugar. Seria excelente para ele, para a imagem do nosso futebol e para a classe de treinadores portugueses”, salienta o treinador.



Nesta entrevista a Bola Branca, Bruno Marinho aborda o convite que Jorge Jesus recebeu, para voltar a trabalhar na Arábia Saudita.

"Tem um convite do ex-ministro do Desporto para coordenador uma grande academia em Riade e também se fala de ser selecionador. A comunicação social na Arábia tem falado nessa possibilidade. É muito bom, porque são posições de relevo no futebol internacional e é sinal de que Jorge Jesus deixou uma excelente imagem, fez um bom trabalho e deixou uma marca muito positiva do futebol português e da nossa cultura desportiva”, enaltece Bruno Marinho.