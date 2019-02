Marçal esteve muito perto do Sporting, em 2015, mas acabou por rumar ao Benfica, para depois não jogar. A "culpa" foi da saída de Jorge Jesus da Luz para Alvalade e consequente chegada de Rui Vitória.

Em entrevista à ESPN, Marçal contou que "estava tudo certo com o Sporting", faltando apenas alguns detalhes. "Mas ficou num impasse e o Benfica, em última hora, contratou-me. Eles eram os campeões e eu tinha sido um pedido de Jorge Jesus uma temporada antes, mas o Nacional não me vendeu", explicou o defesa-esquerdo, de 30 anos.

Em março de 2015, Marçal assinou o "pré-acordo" com o Benfica, o que o deixou "feliz por poder trabalhar com Jorge Jesus". Contudo, tudo mudou com a saída do treinador do Benfica para o Sporting.

"Acho que isso não caiu muito bem. Cheguei ao Benfica e não fui mal recebido, fui apenas recebido. Não tive um tratamento aconchegante, o treinador [Rui Vitória] pouco ou nada falava comigo. Fiz a pré-época sem oportunidade nenhuma em jogos oficiais. Estive bem nos particulares, mas, antes do fim da pré-época, disseram-me que não contavam comigo e que podia procurar outro clube. Não quis ficar no Benfica para passar um ano frustrante", lembrou Marçal, na mesma entrevista à ESPN.

O lateral brasileiro acabou por rumar aos turcos do Gaziantepspor, por empréstimo, na época 2015/16. Na temporada seguinte, foi cedido ao Guingamp, de França, antes de se mudar para o Lyon, em definitivo, na temporada passada. No Lyon, Marçal tem peça importante.

Apesar de ter conseguido ter sucesso, por outros caminhos, Marçal acredita que podia ter tido um percurso diferente na Luz.

"Pensei que poderia ficar no Benfica. Tive de decidir entre ficar e não ser aproveitado ou nem sequer ir para o banco, ou ir para a Turquia. Acabei por ir. Quando há outro jogador que é melhor que tu para o treinador, há que respeitar e trabalhar. Mas quando chegas a um lugar onde não és bem recebido, acabas por ficar um pouco frustrado", admitiu.