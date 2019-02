Villas-Boas defende que Pinto da Costa deve liderar FC Porto "enquanto for vivo"

André Villas-Boas apoia a recandidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa à presidência do FC Porto. O antigo treinador e confesso adepto portista expressa o desejo de ver o clube projetado para o futuro e salienta que, enquanto for vivo, Pinto da Costa deve continuar a ser presidente.

Em entrevista ao "Jornal de Notícias", Villas-Boas emprestou a sua assinatura à recandidatura de Pinto da Costa e frisou que a reeleição "é algo dado como certo", por ser "o desejo de todos os portistas".

"É um mandato que esperemos que não seja o último, em que o Porto tem de continuar a projetar-se para o futuro e estabilizar-se. Penso que todos estamos de acordo que, enquanto o presidente for vivo, deve liderar o clube do seu coração. Enquanto ele tiver saúde, desejar e continuar a liderar com sucesso o nosso clube, acho que o apoio de toda a gente é inegável", afirma o treinador.

Villas-Boas conta que foi Pinto da Costa que o "ensinou a ser portista com este fervor, com este ânimo e com este desejo de ganhar". O treinador insiste o desejo de ver o FC Porto ser "projetado para o futuro":



"Pinto da Costa sempre se reuniu de pessoas competentes e é importante que continue a fazê-lo e projetar o clube para o futuro que é muito importante. É o clube do nosso coração, é o club que queremos continuar a ver vencer e é importante ter pessoas competentes à tua volta para que isso aconteça."