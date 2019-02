Figo lamenta distância do Sporting para o topo

Luís Figo lamenta a distância do Sporting para as duas equipas que seguem na frente do campeonato, FC Porto e Benfica. A equipa de Marcel Keizer está a nove pontos do líder e a oito do segundo classificado.

À entrada para a cerimónia de entrega dos prémios Laureus, na segunda-feira, Figo previu que, esta época, o campeonato "será decidido entre o Benfica e o FC Porto" e recordou o final conturbado da temporada passada para justificar as dificuldades que o Sporting tem tido.

"Infelizmente, o Sporting está longe da primeira posição, o que faz com que seja muito mais difícil para ser campeão, e muito pelo que se passou no ano passado, não tenho dúvidas disso", sustentou o antigo jogador.