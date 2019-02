Benfica "express" nas manchetes

A vitória do Benfica no terreno do Desportivo das Aves, na véspera, que deixou as águias a um ponto do FC Porto, líder do campeonato, ocupa as primeiras páginas dos três jornais desportivos desta terça-feira.

"Chave suíça", classifica o jornal "O Jogo". Seferovic demorou três minutos a desfazer a resistência avense. Ferro foi expulso e é baixa para a próxima jornada, estando a presença no Dragão também em dúvida.

"Máquina afinada", enaltece o "Record". Águia chega aos 60 golos no campeonato. Seferovic marca pela sétima jornada consecutiva. "Em alta", titula "A Bola". Sporting de Braga fica para trás, a quatro pontos.

No que toca ao FC Porto, Loum está à espreita do onze, face à lesão de Danilo. Brahimi dá esperanças e corre contra o tempo. "O Jogo" conta tudo sobre a "via sacra" de Adrián López, que encontra nova vida.

Quanto ao Sporting, o 3-4-3 de Marcel Keizer já tinha várias semanas. Livres dão muito trabalho a Bruno Fernandes, diz o "Record". Wendel está em dúvida para o Villarreal. Nani confirmado no Orlando City.