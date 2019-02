Estado vai deixar de apoiar carros elétricos acima de 60 mil euros

O Estado vai deixar de apoiar a compra de carros elétricos acima de 60 mil euros. Esta alteração faz parte das novas regras de incentivos à compra de elétricos que vão ser conhecidas esta semana e vão contemplar, pela primeira vez, a compra de bicicletas elétricas.

De acordo com o jornal "Público", a ideia do Governo, ao colocar este teto aos apoios, é a de quem compra um carro elétrico que custe mais de 60 mil euros o fará independentemente de ter ou não apoio do Estado para a compra, pelo que não se justifica esse incentivo.

As novas regras devem ser publicadas esta semana pelo Ministério do Ambiente e da Transição Energética (MATE).



No ano passado o Estado, através do Fundo Ambiental, apoiou a compra de 1.170 novos veículos elétricos, no total de 2,6 milhões de euros (cerca de 2.250 euros para cada carro). Ficaram de fora 322 candidaturas que, segundo o Fundo Ambiental, não chegaram a ser avaliadas por esgotamento da verba.

A alteração das regras do incentivo à compra de carros eléctricos surge numa altura de crescimento deste segmento: em 2018, foram vendidos 4.073 destes veículos, o que representa um salto de 148% face ao ano anterior.