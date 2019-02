Borussia Dortmund perde terreno na liderança da Bundesliga

O Borussia Dortmund tropeçou no terreno do Nuremberga, esta segunda-feira, no jogo que fechou a 22.ª jornada, e já só tem três pontos de vantagem sobre o Bayern Munique, na liderança da Bundesliga.

Com Raphael Guerreiro a titular, o líder do campeonato não foi além de um empate sem golos. Matheus Pereira, emprestado pelo Sporting, jogou os 90 minutos ao serviço do Nuremberga.

Feitas as contas, o Borussia soma 51 pontos, contra os 48 do Bayern. A fechar o pódio, está o Borussia Monchengladbach, com 43 pontos, menos oito que o líder.