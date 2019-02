Novak Djokovic e Simone Biles vencem Laureus

O tenista sérvio Novak Djokovic e a ginasta norte-americana Simone Biles foram distinguidos, esta segunda-feira, como atletas do ano de 2018, nos Prémios Laureus, conhecidos como os Óscares do desporto.

Djokovic, de 31 anos, conquistou dois torneios do Grand Slam: Wimbledon e US Open, tendo acrescentado o regresso ao topo do "ranking" mundial de ténis ao currículo.

No discurso de agradecimento, Djokovic revelou que esteve para deixar o ténis após a operação ao cotovelo, em 2018. Quando, após a cirurgia, os resultados não apareceram logo, o sérvio "questionou tudo" e pensou em "deixar o ténis e muitas outras coisas".

"A minha vida não tinha equilíbrio. Custou-me vários meses para voltar a encontrar-me. Quando consegui a meta de ter os quatro Slams [Roland Garros, 2016] senti um grande alívio, mas não me sentia realizado. Não fui capaz de desfrutar o caminho, porque estava obcecado com o objetivo. Então, entendi a filosofia de viver no momento. Aprendi tantas coisas sobre mim mesmo e sobre a vida. Tive de fazer muito trabalho interior durante os últimos 15 meses, mas agora estou aqui. Parece um conto de fadas", admitiu Djokovic.