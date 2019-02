Bruno Lage: "Entrámos muito bem no jogo"

Bruno Lage admitiu que a entrada forte do Benfica no jogo com o Desp. Aves, com golo logo aos três minutos, facilitou a vitória por 3-0.

Em declarações à Sport TV, após a partida, o treinador do Benfica salientou que "tudo é fácil quando termina, porque foram 90 minutos muito bem disputados". A entrada forte dos encarnados foi decisiva.

"Entrámos muito bem no jogo, com um bom golo, algo que tínhamos preparado. Durante 20 minutos, fomos a melhor equipa em campo. Depois, a equipa tentou abusar e procurar sempre a profundidade e andámos com o jogo dividido. Chegámos ao segundo golo, tivemos uma entrada muito forte na segunda parte com o 3-0. Depois, houve a expulsão, mas o resultado já estava do nosso lado", analisou o técnico.

Bruno Lage salientou que o Aves "fecha-se muito bem" a jogar em casa e que tem "três jogadores muito rápidos na frente". Exemplo disso foi a expulsão de Ferro, que teve origem numa distração bem aproveitada.

No geral, contudo, Lage considerou que se fez justiça no resultado: "Vitória justa e estamos satisfeitos não só por hoje, como pelas últimas três semanas de gestão. Vamos fazendo a nossa gestão no dia-a-dia."