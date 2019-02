Atentado no Cairo faz pelo menos dois mortos e vários feridos

Pelo menos dois polícias morreram num atentado bombista ocorrido esta segunda-feira, na cidade do Cairo, capital do Egipto, avança o Ministério do Interior.



Há também vários feridos, adianta a agência Reuters.

A explosão aconteceu no centro histórico da cidade, perto da mesquita de Al Azhar.

Os polícias morreram quando estavam a perseguir um suspeito, que acabou por detonar uma bomba quando percebeu que ia ser detido.

O autor do atentado também morreu em resultado da explosão.