Brasil. Primeira demissão no Governo de Bolsonaro

Há uma primeira baixa no executivo do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebianno, foi demitido esta segunda-feira.



Gustavo Bebianno, uma das figuras mais próximas de Bolsonaro, deixa o Governo na sequência de um escândalo relacionado com o financiamento de campanha de alguns dos candidatos ao Congresso.

As alegadas irregularidades aconteceram quando Bebianno foi líder do partido PSL, de Jair Bolsonaro.



A demissão do ministro-chefe é a primeira demissão no elenco do Presidente Bolsonaro, que tomou posse a 1 de janeiro.

Acontece na sequência de uma reportagem do jornal "Folha de S. Paulo" sobre "candidaturas laranja", expressão utilizada no Brasil para descrever candidaturas de fachada.

O porta-voz do Governo de Bolsonaro deseja a Bebianno "sucesso na nova caminhada" e agradece a "dedicação" do ex-ministro, que será substituído pelo general Floriano Peixoto Vieira Neto.