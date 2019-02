Golo de Tozé ao Feirense foi o melhor de janeiro

O segundo golo de Tozé no triunfo do Vitória de Guimarães sobre o Feirense, por 2-1, na 19.ª jornada do campeonato, foi eleito o melhor de janeiro, em votação levada a cabo pelo Sindicato dos Jogadores.

O jogador português, que marcou de primeira na área e ao ângulo superior da baliza defendida por André Moreira, obteve 40,74% dos votos. Em segundo lugar, ficou Tomané, do Tondela, que marcou ao Sporting e recolheu 37,04% das preferências. O golo que Galeno, do Rio Ave, marcou ao Vitória de Setúbal, fecha o pódio, com 18,52% dos votos.

Esta tem sido a época de afirmação de Tozé, no Vitória de Guimarães, depois de duas épocas entre a equipa principal e a equipa B e outra - a última - de empréstimo ao Moreirense. O avançado, de 26 anos, leva cinco golos marcados em 24 jogos pela equipa de Luís Castro.