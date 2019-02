Militares destroem carro à marretada. “Atuação na A29 foi irrepreensível”

O presidente da Associação de Profissionais da Guarda (APG), César Nogueira, considera que o que vê nas imagens de de uma equipa de investigação da GNR a partir à marretada o carro em que seguiam dois traficantes de droga, na A29, perto de Aveiro, revela uma “atuação irrepreensível dos militares”.



A difusão das captadas por telemóvel e exibidas na CMTV reabriu a discussão à volta da violência em ações policiais.

Recuando quatro anos, a maio de 2015, um grupo de investigação criminal da GNR perseguia um duo de traficantes de droga. Nas imagens que vieram agora a público vê-se os suspeitos barrados entre dois carros. Depois de serem mandados parar, um grupo de militares avança para o BMW azul em que seguiam os suspeitos e, com uma marreta, desfazem o vidro da frente do carro e os farolins dianteiros.

Os suspeitos são tirados do carro, pedindo aos guardas calma. “Eu não faço nada”, ouve-se. No último fim-de-semana, as imagens são reveladas e os advogados dos dois criminosos, condenados a 8 e 9 anos de cadeia, afirmam ao CM que vão apresentar queixa dos guardas.

Entretanto, a Inspeção-Geral da Administração Interna já abriu um inquérito à atuação dos militares.

O que se vê e o que significa?

César Nogueira admite que, para o cidadão comum, ver aquelas imagens possa levar a concluir que se trata de um caso de uso excessivo de força, mas, na ótica de um operacional, “esta é uma atuação normal”, uma vez que envolve dois indivíduos considerados criminosos perigosos, traficantes.