Nani deixa o Sporting em busca de "novos desafios"

João Meira aceita e entende a opção de Nani de trocar o Sporting pelo Orlando City, dos Estados Unidos. O central português, que alinhou dois anos no Chicago Fire, do mesmo país, considera que o extremo precisava de um novo desafio para a sua carreira.

Em entrevista a Bola Branca, João Meira salienta que, "por tudo o que já fez no futebol, Nani precisava de novos desafios". "Está numa fase da carreira em que quer conhecer novas coisas e quase todos os jogadores têm curiosidade de jogar na MLS (liga norte-americana). Pela qualidade do seu futebol, pela sua velocidade e explosão, vai ser muito bem sucedido nos Estados Unidos, certamente", refere.

Com a ida para os Estados Unidos, Nani jogará pela primeira vez fora da Europa, mas atuará no quinto país diferente desde que emigrou, pela primeira vez, em 2007, para jogar no Manchester United. Seguiram-se Fenerbahçe da Turquia, Valência de Espanha e Lázio de Itália.

Nani pode ser fenómeno nos "States"



Nani está a ser recebido com o mesmo entusiasmo que envolveu a chegada de Kaká ao Orlando City. João Meira explica que o clube tem traços latinos e é o clube certo para o avançado prosseguir a carreira:



"Tem o mesmo impacto que o Kaká há uns anos, quando chegou ao mesmo clube. O Orlando City tem adeptos muito apaixonados e a cidade vai ajudar a que se sinta em casa, tem muitos latinos, brasileiros."



João Meira reconhece que a época irregular do Sporting também "pode ter contribuído" para a vontade de Nani de querer mudar de ares.

"Às vezes, chegamos a uma fase da vida que pensamos que o que andamos a fazer, se calhar, não chega e é melhor rumar a outros objetivos, conhecer outras realidades, novas pessoas. Mas não sei, ele saberá melhor do que eu", sublinha João Meira, central português que atualmente representa o Concordia Chiajna, da Roménia.