Antigo adjunto de Domingos Paciência é o novo treinador do Braga B

O Sporting de Braga anunciou, esta segunda-feira, que contratou Rui Santos para orientar a equipa B do clube minhoto, que substitui Wender Said, treinador brasileiro que acertou a rescisão com os arsenalistas.

Esta será a terceira passagem de Rui Santos pelo Braga, depois de ter sido adjunto de Domingos Paciência entre 2009 e 2011, foi também coordenador técnico da formação durante três anos e treinador da equipa sub-17.

Esta temporada, depois de uma curta experiência como adjunto de Miguel Cardoso no Nantes, Rui Santos liderava a formação sub-23 do Estoril Praia desde dezembro.

O Braga B é atualmente 16º classificado da II Liga, primeiro lugar da zona de despromoção, com 22 pontos em 22 jogos disputados.