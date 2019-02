Novos ministros empossados. A remodelação "é de continuidade"

Veja também:



Já tomaram posse os três novos ministros do Governo liderado por António Costa. A curta cerimónia teve lugar ao início da tarde desta segunda-feira, na Presidência da República.

À saída, o primeiro-ministro disse aos jornalistas que esta é a remodelação que se impunha, dado que há dois ex-ministros candidatos às eleições europeias: Pedro Marques e Maria Manuel Leitão Marques.

Quanto às críticas de que o aparelho do PS está a crescer dentro do Governo, com Pedro Nuno Santos como ministro das Infraestruturas e Mariana Vieira da Silva na Presidência, António Costa considera que são pessoas que têm provas dadas nos cargos públicos que têm ocupado e realça a continuidade das políticas.

“Evidentemente que é de continuidade, porque se trata do mesmo Governo, para executar o mesmo programa e com o mínimo de descontinuidade nas atividades. E é a demonstração de que, felizmente, o Partido Socialista conta com uma nova geração, em que não precisa de repetir as mesmas caras eleições após eleições, mandatos após mandatos, mas temos bons recursos que nos permitem assegurar um rejuvenescimento nesta continuidade e acho que isso é importante para o país”, defendeu.

Quanto ao apoio do PSD à moção de censura do CDS, o primeiro-ministro não estranha e diz que acha “natural que, face à dinâmica das coisas, o PSD seja arrastado pelo CDS para esta posição”.

A moção será discutida na quarta-feira no Parlamento.

Os ministros e os secretários de Estado empossados

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu posse a três novos ministros, que assumiram as pastas das Infraestruturas e Habitação, da Presidência e do Planeamento, e a quatro secretários de Estado, reconduzindo outros quatro.

Numa curta cerimónia, de cerca de dez minutos, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa, Nelson de Souza tomou posse como ministro do Planeamento, Mariana Vieira da Silva como ministra da Presidência e da Modernização Administrativa e Pedro Nuno Santos como ministro das Infraestruturas e da Habitação.

Os três eram secretários de Estado e subiram a ministros nesta remodelação do XXI Governo, a quarta a nível ministerial, que acontece após a escolha de Pedro Marques, até agora ministro do Planeamento e das Infraestruturas, para cabeça de lista do PS às eleições europeias de 26 de maio, formalmente anunciada no sábado.

Ao nível das secretarias de Estado, assumiram hoje funções governativas Duarte Cordeiro, como Adjunto do Primeiro-Ministro e dos Assuntos Parlamentares, Maria do Céu Albuquerque, como secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Jorge Moreno Delgado, Infraestruturas, e a Alberto Souto de Miranda, como Adjunto e das Comunicações.

Outros quatro secretários de Estado foram reconduzidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa: Tiago Antunes, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Luís Goes Pinheiro, Adjunto e da Modernização Administrativa, Rosa Monteiro, Cidadania e a Igualdade, e Ana Pinho, secretária de Estado da Habitação.