FC Porto arranca preparação para o Tondela sem Danilo

O FC Porto arrancou, esta segunda-feira, a preparação para a deslocação ao Tondela sem Danilo, que está remetido a tratamento depois de se ter lesionado na última partida do campeonato, frente ao Vitória de Setúbal.

Danilo foi diagnosticado com uma entorse traumática do tornozelo direito e apenas realizou tratamento esta segunda-feira. No boletim clínico dos dragões estão ainda Aboubakar (ginásio e treino condicionado), Marega (tratamento) e Brahimi (treino condicionado e ginásio).

O plantel do FC Porto volta a treinar às ordens de Sérgio Conceição na terça-feira, às 16h00, no Olival.

O Tondela-FC Porto disputa-se na próxima sexta-feira, às 21h15, no Estádio João Cardoso, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.