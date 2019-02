OCDE diz que Portugal precisa de mais enfermeiros. Sindicato tem número: 20 mil

FIlipe

18 fev, 2019 évora 15:23

Pudera , esturram as verbas com aumentos e progressões nas Forças Armadas e Forças de Segurança ... sem mérito produtivo algum e uma fraude ao sistema e os serviços que hoje fazem mais falta como a saúde e educação , são os patinhos feios do sistema , porque para cada civil que lá pertence ter acesso a uma arma , tem de ter licença ... Qualquer dia tem um Soldado que abandona a escola sem a escolaridade obrigatória feita , ganhando mais que um licenciado com 20 anos de serviço , e tem de trabalhar até aos 67 anos enquanto essa corja de gente chega aos 55 anos e pira-se do sistema para ir dar de comer às galinhas em casa .