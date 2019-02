Feirense prepara Moreirense com Babanco e Brígido à disposição

O Feirense arrancou a preparação para a receção ao Moreirense com destaque para a reintegração do guarda-redes Bruno Brígido e do médio Babanco, que treinaram sem condicionalismos.

Dois reforços "de peso" para Filipe Martins, que continua à procura da sua primeira vitória no Feirense e de colocar um ponto final na série de 20 jogos sem vencer para o campeonato.

Brígido está de fora desde o dia 20 de janeiro, a recuperar de uma pneumonia, enquanto que Babanco lesionou-se no aquecimento da partida contra o Sporting, a contar para a Taça de Portugal.

O Feirense recebe o Moreirense no próximo sábado, às 15h30, jogo da 23ª jornada da I Liga, no Estádio Marcolino de Castro.