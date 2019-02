Sérgio Nunes: "Aves vai complicar a vida ao Benfica porque precisa de pontuar"

Sérgio Nunes, antigo defesa central do Benfica e Desportivo das Aves, antecipa uma partida difícil para águias na Vila das Aves, apesar do grande momento da equipa de Bruno Lage. Em entrevista a Bola Branca, Sérgio fala num Aves à procura de pontuar:

"Vai ser um jogo muito interessante, porque o Aves vai ter de pontuar a todo o custo, devido à zona complicada em que se encontra. Ainda assim, o Benfica está num momento muito bom e vai tornar as coisas complicadas para o Aves", começou por dizer.

Sérgio Nunes elogia o trabalho de Bruno Lage no comando técnico do Benfica. Na opinião do antigo defesa, a equipa está totalmente diferente com os jogadores mais motivados: "Nota-se mais alegria e vontade com o Bruno Lage. As coisas estão a acontecer de umaf orma natural, o Benfica está a fazer grandes exibições, coletivas e individuais".

Sobre a aposta na formação, Sérgio Nunes diz que Bruno Lage, por ter trabalhado na equipa B antes de assumir a equipa principal, tem todas as condições para reforçar a aposta nos jogadores da formação:

"Veio da formação e conhece os jogadores. Por isso, está mais à vontade para apostar e confiar nos jogadores, porque conhece-os como ninguém".

Sérgio Nunes, um antigo central, fala também da recente subida à equipa principal do Benfica, do central Ferro: "Vejo-o com muito valor, tem de jogar para ganhar experiência. Numa fase complicada, não sei se funcionará numa dupla com o Rúben Dias porque são os dois muito jovens, mas vejo-o com um futuro muito promisso e quem sabe, porque não chegar à seleção".

O Desportivo das Aves-Benfica arranca esta segunda-feira às 20h15, terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt