OCDE. Economia portuguesa está “na direção certa” mas…

O secretário-geral da OCDE disse que a economia portuguesa está “na direção certa”, mas ainda há muito a fazer para promover um crescimento mais sustentável.

“As ambiciosas reformas estruturais implementadas com sucesso por Portugal na última década contribuirão para a continuação da recuperação. A economia está a evoluir na direção certa, mas ainda resta muito a fazer para promover um crescimento mais sustentável”, considerou Angel Gurría.

Este responsável falava em conferência de imprensa em Lisboa, no ministério da Economia, apresentando um relatório sobre a economia portuguesa divulgado esta segunda-feira.

A OCDE, segundo Gurría, orgulha-se de ter acompanhado Portugal nesse sucesso e continua empenhada a ajudar o país a conceber, desenvolver e aplicar melhores políticas para uma vida melhor.

O “Economic Survey da OCDE - Portugal 2019” recomenda que Portugal deve manter a consolidação orçamental gradual a fim de garantir a redução da dívida pública e continuar a promover o desempenho das exportações.

O mesmo relatório sugere a subida dos impostos sobre o gasóleo e aumentar a tributação energética do carvão e do gás natural, além de promover a utilização dos transportes públicos e soluções de transporte partilhado.

A OCDE defende ainda que as autoridades públicas deveriam ajudar os bancos a 'limpar' os seus balanços do crédito malparado, pois ainda é elevado apesar de alguns progressos feitos, mas admite que as regras europeias dificultam essa ajuda.

No campo da justiça considera ser preciso continuar a melhorar a capacidade do Ministério Público para combater a criminalidade económica e financeira em Portugal, incluindo a corrupção.