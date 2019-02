Europeu de futsal feminino. "Estamos desapontados com o objetivo não cumprido"

Pedro Dias, director da Federação Portuguesa de Futebol para o futsal, admite que o objetivo desportivo no primeiro Campeonato da Europa de futsal feminino não foi alcançado pela representação portuguesa, que perdeu a final no domingo frente à Espanha, por 4-0. Em declarações a Bola Branca, o diretor da FPF fez um balanço de toda a prova, mas mostrou-se desiludido com a final perdida:

"A UEFA definiu que apenas quatro seleções iriam chegar à fase de decisões, o que tornou a fase preliminar do apuramento muito complicada. Chegamos à 'final four' da primeira edição do europeu, mas em termos desportivos não estamos satisfeitos. O objetivo era sermos campeões europeus, e naturalmente estamos desapontados por não ter conseguido".

Ainda assim, Pedro Dias destaca o facto de neste momento o futsal feminino português ter conseguido atingir o nível de topo que o futsal masculino já tinha alcançado, e revela estar "orgulhoso" com o trabalho realizado pela Federação:

"Estamos orgulhosos do nosso percurso. O que temos no masculino, também já temos no feminino, que é ter uma seleção de topo. Temos feito um percurso interessante, fomos campeões olímpicos com a seleção sub-19 feminina e agora fomos vice-campeões da Europa. Isto deixa-nos satisfeitos. Em termos desportivos, não atingimos o objetivo, mas nada tem a ver com o projeto que o Fernando Gomes e a sua equipa traçaram desde que chegaram à presidência da Federação".

Olhos postos em 2021

Apesar da derrota, o director das Federação Portuguesa de Futebol para o Futsal aponta já à conquista do próximo Campeonato da Europa feminino, que se vai realizar em 2021:

"Temos muita qualidade nas nossas jovens jogadores e penso que será um futuro risonho. 2019 será sempre um ano importante por ter sido o primeiro Europeu, mas em 2021 cá estaremos para disputar o tão ambicionado título".