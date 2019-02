Dani pede tempo para Keizer e acredita numa reviravolta diante do Villarreal

Marcel Keizer deve ter tempo no Sporting, mas não deve perder a noção de que tem de apresentar resultados imediatos. Bola Branca ouviu o antigo medio internacional português Dani, que foi formado no Sporting e que no seu percurso de jogador esteve quatro temporadas no campeonato da Holanda, ao serviço do Ajax de Amesterdão.

O Sporting venceu o Braga por 3-0, com o técnico holandês a surpreender ao apresentar um esquema de três centrais que foi fundamental para o triunfo e a boa exibição da equipa leonina, Dani já conhecia o trabalho de Marcel Keizer no Ajax, reconhece que tem qualidade e que lhe deve ser dado tempo mas o treinador não pode esquecer que num clube como o Sporting, os resultados têm de ser imediatos.

"Pelas informações que fui recebendo, o trabalho de Marcel Kaizer no Ajax foi muito positivo e deixou um histórico de sucesso. No Sporting tem de preparar a equipa para o futuro mas tentando conseguir sucessos no imediato. Acho que se deve dar tempo a Kaizer mas ele tem de entender em que clube está e os seus objetivos", referiu.



Sobre a vitória do Sporting sobre o Sporting de Braga, Dani destaca a forma como Marcel Keizer surpreendeu o treinador adversário.



"O Abel admitiu que nunca tinha visto o Sporting a jogar daquela forma, foi uma surpresa para ele. E resultou, jogou bem. Tudo correu bem ao Sporting e o Braga não conseguiu responder porque os golos surgiram em momentos cruciais. Por outro lado, o Sporting tem mostrado alguma irregularidade mas ontem apareceu confiante, com boa organização e com um Bruno Fernandes muito acima da média. O trabalho efetuado nos últimos tempos tem de dar frutos", reconheceu.

Quanto ao jogo de quinta-feira em Espanha com o Villarreal, para a Liga Europa, Dani acredita que o Sporting pode reverter a derrota em casa por 1-0, mas continua a desconfiar da intermitência exibicional da equipa orientada por Marcel Keizer.



"A equipa do Sporting está mais confiante depois da vitória de ontem mas desconfio muito da intermitência demonstrada nos últimos sete jogos. O Sporting tem todas as possibilidades de, ainda, ultrapassar o Villarreal mas tem de ser organizado como foi diante do Braga. Chegaram novos jogadores e essa integração ainda está a ser feita", concluiu.

O Villarreal-Sporting, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa joga-se no Estádio de la Cerámica na próxima quinta-feita às 17h55. O jogo terá relato direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.