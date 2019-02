"Tirarem a braçadeira ao Icardi foi como lhe cortarem uma perna"

Wanda Nara, mulher e agente de Mauro Icardi, explicou o quanto custou ao avançado argentino ter sido retirada a braçadeira de capitão do Inter de Milão, na sucessão do impasse contratual com o clube italiano.

Icardi tem vários pretendentes, e o emblema "nerazzurri" pretende renovar contrato do ponta-de-lança, que termina em 2021. A "novela" do impasse dura há vários meses e o Inter decidiu tomar medidas mais drásticas e retirar a braçadeira de capitão ao argentino. A mulher do goleador do Inter falou sobre o caso aos microfones de um programa de televisão italiano, "Tiki-taka":

"Para o Icardi tirarem-lhe a braçadeira foi como lhe cortarem uma perna. Ele sente a camisola do Inter com orgulho, nunca pensou em dinheiro, todos sabem o quanto ganha e se fosse esse o seu interesse tinha tomado outras decisões. Ser capitão era o seu orgulho, não era fácil depois de Zanetti e ele fez todos os possíveis para honrar esse papel. Eu não esperava isto, estive sempre em contacto com a direção do clube".

Depois de ter ficado de fora da partida da Liga Europa frente ao Rapid de Viena, por opção própria, Icardi também não foi opção na última partida do campeonato italiano, na receção à Sampdoria, jogo que o Inter venceu por 2-1.