Hugo Miguel vai arbitrar o Desportivo das Aves-Benfica

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol escolheu Hugo Miguel para arbitrar o Desportivo das Aves-Benfica, jogo que encerra a 22.ª jornada da I Liga.

O juiz de 41 anos da AF Lisboa será auxiliado por André Campos e Bruno Jesus. Na Cidade do Futebol no videoárbitro estará Vítor Ferreira.

O Benfica entra em campo a quatro pontos do FC Porto. Em caso de vitoria, os encarnados voltam a ficar a um ponto do líder do campeonato.

O Aves-Benfica arranca às 20h15 desta segunda-feira e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt