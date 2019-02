Equipa de LeBron James vence jogo dos All-Star

Confira as estrelas das equipas:

Num jogo habitualmente com muitos pontos, foi a equipa de LeBron que se superiorizou, ao vencer por 178-164. Ainda assim, a grande figura foi mesmo o "Greek Freak", Giannis, que apontou 38 pontos, cinco assistências e 11 ressaltos. O jogador dos Bucks continua a surpreender e a cimentar a candidatura ao prémio de MVP (Most Valuable Player) da temporada.

LeBron James, que se mudou este ano para os Los Angeles Lakers, a oeste, liderou a equipa na sua 14.ª vez no jogo das estrelas. A este, o jogador mais votado foi o grego Giannis Antetokounmpo, dos Milwaukee Bucks, que, na sua terceira presença, capitaneou a equipa.

A famosa partida dos All-Star teve um formato diferente esta temporada. Habitualmente com uma equipa por conferência, esta época, o jogador mais votado de cada uma das conferências foi eleito capitão de equipa, que depois escolheram a sua equipa.

Dwyane Wade, de 37 anos, venceu três títulos, em 2006, 2012 e 2013, todos com os Miami Heat, conquistou um prémio de MVP das finais, em 2006, e esteve presente nos All-Star em 13 ocasiões.

O jogo dos "All-Star" não é apenas um jogo com os melhores jogadores da atualidade, mas também o reconhecimento de carreira dos grandes jogadores. Dirk Nowitzki, dos Dallas Mavericks, e Dwyane Wade, dos Miami Heat, estiveram presentes na partida das estrelas e foram homenageados, ambos na última temporada da carreira.

Os outros vencedores do fim-de-semana

O fim-de-semana dos All-Star terminam com o jogo das estrelas, mas houve muita ação em Charlotte. No "Skills Challenge", o desafio de habilidades, o vencedor foi Jayson Tatum, dos Boston Celtics, no seu segundo ano na NBA.

No desafio dos três pontos, o vencedor foi Joe Harris, dos Brooklyn Nets, que surpreendeu na ronda final o base dos Golden State Warriors, Stephen Curry.

No icónico "Dunk Contest", o desafio dos "afundanços", o vencedor foi Hamidou Diallo, dos Oklahoma City Thunder, que consumou a vitória com um fantástico afundanço por cima da lenda da NBA, Shaquille O'Neill.

Veja o afundanço: