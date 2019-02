PSD vai votar a favor da moção de censura ao Governo

O PSD vai votar a favor da moção de censura apresentada pelo CDS. O anúncio foi feito esta segunda-feira, na Renascença, por David Justino.

“Não tem muito sentido nós estamos, por um lado, a dizer que estamos contra o Governo, por outro, estarmos a fazer oposição e, por outro lado, não secundar a posição do CDS. Muito provavelmente a posição de que vamos tomar - se nada mudar- é precisamente de votar a favor da moção do CDS”, revelou o vice-presidente do PSD, pondo um ponto final na especulação dos últimos dias.

A moção de censura ao Governo, anunciada na sexta-feira pela líder do CDS, Assunção Cristas, vai ser discutida no parlamento na quarta-feira. A marcação da data, que obrigou ao reagendamento dos trabalhos da próxima semana na Assembleia da República, foi acordada pelos grupos parlamentares.

PS, BE, PCP e Bloco de Esquerda unidos contra a moção de censura do CDS.

Para ser aprovada, o que implica a queda do Governo, a moção tem que obter 116 votos. PS e os outros partidos de esquerda (PCP, BE e PEV) têm maioria na Assembleia da República.



Esta será a segunda moção de censura ao Governo minoritário do PS, chefiado por António Costa, ambas apresentadas pelo CDS-PP, e será a 30.ª em 45 anos de democracia, após o 25 de Abril de 1974.

A presidente do CDS-PP justificou a moção de censura com "o esgotamento" do Governo, "incapaz de encontrar soluções" para o país e de só estar a pensar "nas próximas eleições".