Selecionadora espanhola fala no "o sonho cumprido" após conquista do Europeu de futsal feminino

Claudia Pons, selecionadora espanhola de futsal feminino, emocionou-se na conferência de imprensa após a conquista do Europeu de futsal feminino, e fala num "sonho cumprido", depois da vitória por 4-0 contra Portugal:

"Estou muito contente e emocionada, cumprimos um sonho. O futsal feminino merecia um europeu como este, foi um ambiente incrível e esperamos que seja o primeiro de muitos".

Pons fala de uma partida complicada, apesar da vitória por números largos, e elogia a prestação das suas jogadoras:

"Foi muito complicado e intenso, quem aproveitasse as ocasiões iria ganhar o jogo. Estivemos muito bem e ficámos ainda mais tranquilas quando fizemos o primeiro golo. Fizemos um trabalho espetacular desde a fase de qualificação, as meninas estiveram muito bem. Soubemos sofrer e no final, foram elas próprias. Foi isso que nos deu o jogo".

Apesar de um Pavilhão Multiusos de Gondomar cheio, com cerca de três mil espectadores, Claudia Pons elogia a capacidade mental da equipa de contrariar o fator casa da equipa portuguesa:

"Sabíamos que o pavilhão iria estar cheio, estávamos preparados psicologicamente para isso. Controlámos os erros e correu-nos muito bem".