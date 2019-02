Luis Conceição “orgulhoso” apesar da derrota na final do Europeu de futsal

Luís Conceição, selecionador português de futsal feminino, acredita que a derrota por 4-0 frente à Espanha na final do Campeonato da Europa é um resultado exagerado, e que não coloca em causa o trabalho da equipa:

“Temos de estar orgulhosos do que temos feito, fizemos uma fase de apuramento fantástica, vencemos as meias finais de forma confortável. Perdemos a final, mas temos de estar orgulhosos do caminho que percorremos. No futuro vamos continuar e as coisas vão cair para o nosso lado, e esta derrota não vai colocar em causa o nosso percurso”.

O selecionador português fala na falta de eficácia da sua equipa: “A Espanha ficou confortável depois dos dois primeiros golos e geriram bem o jogo. Não fomos felizes, a bola não entrava, poderíamos ter estado ali mais 40 minutos que acho que não marcávamos”.

Segundo o selecionador português, a equipa das quinas acusou a pressão da final da prova, disputada em casa:

“Falámos que era um dia de jogar com razão e não com as emoções, mas só conseguimos controlar as emoções depois do 3-0. Jogar em casa tem vantagens e desvantagens, deu-nos outro tipo de pressão, mas são estas experiências que nos fazem crescer e evoluir”.