Abel Ferreira. “Nada belisca o que temos feito"

O treinador do Sp. Braga reconhece que o Sporting foi melhor na partida de Alvalade.

Abel Ferreira diz que “o adversário hoje foi melhor e há que reconhecer. Não entrámos como planeado mas o adversário foi melhor. Não há muito a acrescentar."

Em declarações à Sporttv, o técnico arsenalista elogiou Bruno Fernandes, “um abre-latas, que te dá outra tranquilidade”.

“Até ao golo estávamos à espera de um Sporting com entrada forte e a verdade é que com um abre-latas é mais fácil. Um grande golo. E depois os outros surgem de erros nossos, mas nada belisca o que temos feito. O nosso adversário apresentou-se de maneira diferente”.

Confrontado com o facto de ter perdido contra FC Porto, Benfica e Sporting, Abel Ferreira não quis comentar diretamente.

“Sabemos a nossa dimensão, o que fazemos, como valorizamos os jogadores e para onde queremos ir. Tudo nos vem para ensinar, como na vida. Temos apenas três derrotas deste o início da época e vamos continuar fiéis à nossa identidade. Tendo em conta o nosso barco, as velas estão em função do vento. Se viéssemos aqui ganhar continuaremos os mesmos. É continuar a aprender com o que nos acontece”, acrescentou.

O Sp. Braga perdeu 3-0 em Alvalade, com golos de Bas Dost e Bruno Fernandes.

Os leões estão agora a quatro pontos dos arsenalistas na luta pelo terceiro lugar.