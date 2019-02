Rússia bate Ucrânia nos penáltis e termina o Europeu de futsal em terceiro

A Rússia bateu a Ucrânia, este domingo, no jogo de disputa pelo terceiro lugar do europeu de futsal feminino, disputado no Pavilhão Multiusos de Gondomar. O jogo ficou apenas decidido após um empate por 2-2 no tempo regulamentar.

Depois das goleadas sofridas nas partidas das meias finais, jogo em que a Ucrânia perdeu por 5-1 com Portugal, e a Rússia caiu por 5-0 com a Espanha, restava apenas a disputa pelo último lugar do pódio da “final four” do Europeu de futsal feminino.

A formação russa entrou forte e chegou à vantagem bem cedo na partida, aos 8 minutos, por Danilova. Lebedeva aumentou a vantagem perto dos 15 minutos de jogo.

A Ucrânia, liderada por Oleg Shaytanov, reagiu e reduziu a desvantagem através de um livre de dez metros convertido por Volovenko, colocado ao ângulo superior da baliza russa.

Já no segundo tempo, a formação ucraniana voltou ao ataque e chegou ao empate através de uma grande penalidade de Tytova, já durante o segundo tempo, aos 29 minutos de jogo.

Decisão nas grandes penalidades

O empate manteve-se até ao final do período regulamentar e o lugar no pódio decidiu-se através da cobrança de grandes penalidades. Apesar de ter concedido o empate da seleção ucraniana, a Rússia não perdoou e acabou por conquistar o bronze no primeiro Europeu de futsal feminino.

Da linha de sete metros, a eficácia das duas equipas quebrou apenas no último tento da Ucrânia. Forsiuk atirou ao lado e deu o pódio à Rússia.