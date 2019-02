Saiba quem são os três novos ministros do Governo

A saída de Pedro Marques da pasta das Infrastruturas e Planeamento, que segue para Bruxelas, é passada não a um, mas a dois ministros. As Infrastruturas (e a Habitação, que transita do Ambiente) vai para Pedro Nuno Santos. O Planeamento, que tem os Fundos Comunitários, terá como líder Nelson de Souza.

Já a atual secretária de Estado adjunta do primeiro-ministro, Mariana Vieira da Silva, substitui Maria Manuel Leitão Marques no Ministério da Presidência e Modernização Administrativa.

Duarte Cordeiro até agora número dois de Fernando Medina na Câmara de Lisboa vai ser o pivot do governo na relação da geringonça no Parlamento. Assume a pasta dos Assuntos Parlamentares.

É a quarta remodelação feita pelo primeiro ministro António Costa em quatro anos de governo, e os nomes foram já divulgados na página da presidência da república na internet.

Haverá ainda novos nomes em sete secretarias de Estado: Tiago Barreto Antunes será secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros; Luís Filipe Goes Pinheiro assume a secretária de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa; Rosa Monteiro sobe à secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade; já Maria do Céu Albuquerque é a nova secretária de Estado do Desenvolvimento Regional; Jorge Delgado será secretário de Estado das Infraestruturas; Alberto Souto de Miranda toma posse da secretária de Estado Adjunto e das Comunicações; e Ana Cláudia Pinho é a próxima secretária de Estado da Habitação.

Pedro Nuno Santos deixa de ser o pivot das relações entre o PS, PCP e o BE. Há muito que é uma figura em ascensão dentro do Partido Socialista, sendo um dos mais ovacionados no último congresso, e assumirá agora funções ministeriais.

Nelson de Souza, nasceu em 1954 na Índia, e é um profundo conhecedor do tecido empresarial português, assim como dos programas nacionais e europeus de apoio às empresas e à economia. Foi gestor do Programa Compete/QREN e do Prime, administrador do IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação, I.P) e gestor de programas no PEDIP (Programa Específico de Desenvolvimento da Indústria Portuguesa).

Já foi Secretário de Estado das Pequenas e Médias Empresas, do Comércio e dos Serviços e Chefe de Gabinete do Ministro da Economia.

Os novos titulares das pastas vão tomar posse esta segunda-feira às 15h00, pelas mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.