NBA vai fazer liga em África

A NBA está vai lançar uma liga profissional de basquetebol em África, que contará com 12 equipas de vários países do continente.

A liga irá estrear-se no próximo ano, e será denominada como a Liga Africana de Basquetebol. Vai incluir equipas de vários países africanos, incluindo Angola, Egipto, Quénia, Marrocos, Nigéria, Ruanda, Senegal, África do Sul e Tunísia.

A NBA anunciou o plano à Federação Internacional de Basquetebol e vai realizar torneios de qualificação no final deste ano. Embora existam várias equipas de basquete em toda a África, uma liga profissional irá unificá-los, fornecer recursos e dar-lhes visibilidade.

"A Liga Africana de Basquetebol é um passo importante no contínuo desenvolvimento do jogo em África", disse o comissário da NBA, Adam Silver, num comunicado divulgado no sábado.

"Combinados com outros programas que temos no continente, estamos comprometidos em usar o basquetebol como um mecanismo económico para criar novas oportunidades no desporto, média e tecnologia em toda a África."

O ex-presidente Barack Obama aplaudiu o anúncio.