Paulo Rangel perde voo para Caracas e falha encontro com Guaidó

O eurodeputado Paulo Rangel perdeu este domingo o avião para a Venezuela, onde iria encontrar-se com o Presidente interino, Juan Guaidó, e a comunidade lusa.

Uma delegação de eurodeputados do Partido Popular Europeu (PPE), que integra o deputado português Paulo Rangel, iniciou este domingo uma visita à Venezuela para fazer, no terreno, uma avaliação da realidade política e humanitária daquele país.

Em declarações à Lusa, na passada sexta-feira, Paulo Rangel disse que é seu objetivo avaliar ainda a situação da comunidade portuguesa.

“Também pedimos um encontro com responsáveis do governo [do Presidente Nicolás] Maduro. O ‘feedback’ que tivemos foi apenas este: havia disponibilidade de princípio, mas estava sob avaliação”, disse Rangel.

A dia 31 de janeiro, o Parlamento Europeu reconheceu Guaidó como Presidente interino legítimo da Venezuela, à semelhança da maioria dos países da UE, e na sequência da posição assumida pelos Estados Unidos.